L’allestimento del tunnel aereo di collegamento tra l’ospedale Santo Stefano e la nuova palazzina esterna, ormai completata, si è svolto secondo le previsioni nelle notte tra sabato e domenica. Non ci sono stati problemi per gli utenti che comunque in quelle ore hanno avuto necessità di raggiungere il pronto soccorso, molto affollato in questo fine settimana, e che hanno dovuto adeguarsi alle limitazioni della viabilità di accesso alla struttura ospedaliera. Così pure i mezzi di soccorso hanno dovuto seguire un itinerario messo in sicurezza imboccando il viale di accesso all’area ospedaliera e dirigendosi verso la portineria per poi seguire il percorso dedicato ai Vigili del Fuoco, costeggiando il presidio sul lato nord, per raggiungere la camera calda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Nuova palazzina dell'ospedale. C'è la passerella di collegamento. Nuove prospettive per le attività

