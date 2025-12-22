Nuova Kia Xceed 2026 | seconda generazione in arrivo come sarà?
Ecco tutto quello che si sa sulla Kia XCeed 2026 (aggiornamento Model Year 2026 ), il crossover compatto di Kia che si evolve con motori nuovi, design e dotazioni aggiornate Tutte le info sono basate sulle ultime notizie ufficiali e testate automotive. Come sarà la Kia XCeed 2026. La Kia XCeed non viene completamente rivoluzionata, ma evolve con un aggiornamento significativo per il modello 2026 (che spesso viene chiamato anche MY26 ). Motorizzazioni aggiornate. Nuovo motore benzina 1.6 T-GDi Offre due livelli di potenza: 150 CV e 180 CV.. Entrambi abbinati al cambio automatico a doppia frizione (DCT) a 7 rapporti. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
Leggi anche: Nuova Toyota Yaris 2028, come sarà la nuova generazione?
Leggi anche: Nuova Toyota Yaris Cross: nel 2027-2028 la seconda generazione
KIA XCeed, ecco come potrebbe cambiare con il restyling: un render l'immagina così; Nuova Kia XCeed 2026: Rendering Totale; Novità Lexus 2026, i nuovi modelli in arrivo; Perodua QV-E, ecco com'è fatta la prima auto elettrica Made in Malesia.
Nuova Kia XCeed 2026: prova su strada, consumi reali, scheda tecnica, allestimenti e prezzi della versione a benzina con 150 CV - Nuova Kia XCeed 2026: prova su strada, consumi reali, scheda tecnica, allestimenti e prezzi aggiornati della versione con motore a benzina da 150 CV ... motorbox.com
KIA XCeed, ecco come potrebbe cambiare con il restyling: un render l'immagina così - Nel 2026 KIA XCeed potrebbe ricevere un restyling necessario per rilanciarne le vendite: questo render prova ad immaginarsi il design della vettura ... msn.com
Nuova Kia Seltos 2026, arriva in Europa il Suv compatto a benzina e ibrido - Una crossover inedita per il mercato italiano, dove potrebbe arrivare già a metà del 2026. corriere.it
Nuova KIA STONIC 2026 - RECENSIONE COMPLETA e approfondita (esterni, interni, infotainment)
LA NUOVA KIA TUCSON DARK LINE: PROVALA A PINEROLO, ALLA CONCESSIONARIA KIA VENTO - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.