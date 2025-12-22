Nuova Kia Xceed 2026 | seconda generazione in arrivo come sarà?

Ecco tutto quello che si sa sulla Kia XCeed 2026 (aggiornamento Model Year 2026 ), il crossover compatto di Kia che si evolve con motori nuovi, design e dotazioni aggiornate Tutte le info sono basate sulle ultime notizie ufficiali e testate automotive. Come sarà la Kia XCeed 2026. La Kia XCeed non viene completamente rivoluzionata, ma evolve con un aggiornamento significativo per il modello 2026 (che spesso viene chiamato anche MY26 ). Motorizzazioni aggiornate. Nuovo motore benzina 1.6 T-GDi Offre due livelli di potenza: 150 CV e 180 CV.. Entrambi abbinati al cambio automatico a doppia frizione (DCT) a 7 rapporti. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

