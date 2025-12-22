Nuova illuminazione tra Sperone e Brancaccio furti in serie nei cantieri | Guasti e pericoli per i pedoni

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piccole ruberie, grosse conseguenze. Accade tra Brancaccio, Sperone e Romagnolo dove stanno provocando non pochi disagi i continui furti dei picchetti in ferro usati per delimitare gli scavi e i pozzetti lungo i marciapiedi nell'ambito dei lavori per l'ammodernamento degli impianti di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

nuova illuminazione tra sperone e brancaccio furti in serie nei cantieri guasti e pericoli per i pedoni

© Palermotoday.it - Nuova illuminazione tra Sperone e Brancaccio, furti in serie nei cantieri: "Guasti e pericoli per i pedoni"

Leggi anche: Scavi tra Brancaccio e lo Sperone: da gennaio in diverse strade limitazioni alle auto per sei mesi

Leggi anche: Illuminazione a Brancaccio, furto di cavi in via Filippo Pecoraino

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.