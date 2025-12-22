Enrico Varriale, ex giornalista della Rai, è stato nuovamente condannato. Il giudice monocratico di Roma gli ha inflitto 7 mesi, pena sospesa, per l’accusa di minacce e lesioni nei confronti di una ex compagna. È stato anche condannato al pagamento di una provvisionale di 2mila euro nei confronti della parte civile. Il magistrato ha riqualificato l’accusa di stalking in minacce. La procura aveva chiesto l’assoluzione per lo stalking e 6 mesi per le lesioni. I fatti contestati risalgono al periodo fra dicembre 2021 e febbraio 2022. Secondo l’accusa, il giornalista televisivo, già condannato lo scorso giugno a 10 mesi, pena sospesa, per le accuse di stalking e lesioni nei confronti di un’altra sua ex, “con condotte reiterate di minaccia e molestia avrebbe aggredito fisicamente la compagna in casa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nuova condanna per Enrico Varriale: 7 mesi per minacce e lesioni alla ex

Leggi anche: Enrico Varriale condannato a 7 mesi per minacce e lesioni alla ex

Leggi anche: Rai licenzia Enrico Varriale: “giusta causa” dopo la condanna per stalking e lesioni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Enrico Varriale rischia una nuova condanna dopo le accuse di una seconda donna; Enrico Varriale rischia una nuova condanna: denuncia di un’altra donna, i dettagli; Enrico Varriale accusato da una ex fidanzata: Litigi, schiaffi e minacce di morte; Enrico Varriale rischia una nuova condanna: denuncia di un’altra donna che….

Enrico Varriale rischia una nuova condanna dopo le accuse di una seconda donna - Enrico Varriale è stato accusato di violenze da un'altra donna, rischia una seconda condanna, ecco cosa sarebbe successo secondo l'accusa ... msn.com