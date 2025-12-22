Nuova condanna per Enrico Varriale | 7 mesi per lesioni e minacce alla ex Menzogne ricorreremo in appello

Nuova condanna per Enrico Varriale, che è stato condannato a sette mesi di reclusione per lesioni e minacce alla sua ex compagna. Il giornalista sportivo, inizialmente accusato di stalking, ha dichiarato che ricorrerà in appello. La vicenda evidenzia le complessità legali e personali che coinvolgono figure pubbliche e private, e resta un tema di attualità nel panorama mediatico italiano.

Roma, 22 dicembre 2025 – È stato condannato a 7 mesi il giornalista sportivo  Enrico Varriale. Era finito sotto processo per stalking nei confronti di una sua ex compagna, invece questa mattina il giudice ha riqualificato l’accusa in minacce e lesioni. La pena è stata sospesa, ma il 65enne dovrà pagare una provvisionale di 2mila euro nei confronti della parte civile.  La procura aveva chiesto una condanna a sei mesi. La vicenda risale al periodo compreso tra il dicembre del 2021 e il febbraio del 2022. Varriale in passato era già stato condannato a 10 mesi, sempre con pena sospesa, per le accuse di stalking e lesioni nei confronti di un'altra donna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

