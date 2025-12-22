IL GRUPPO Mondadori dà vita a Mondadori Digital spa, società interamente detenuta dalla capogruppo, in cui, dall’1 gennaio 2026, confluiranno, tutte le attività digitali attualmente in Mondadori Media. L’obiettivo è "favorire una fase di ulteriore importante crescita degli asset digitali del gruppo". Il nuovo assetto è coerente con l’organizzazione societaria del gruppo Mondadori, che vede una distinta perimetrazione gestionale per ogni area di business: Libri Trade, Libri Education, Retail e, da gennaio, Media e Digital. Nel frattempo, l’azienda conferma il proprio impegno per una gestione responsabile del business con la recente adozione della policy ‘Diritti umani’: in coerenza con i punti chiave del piano di sostenibilità 2025-2027, il documento rende ancora più esplicito il proposito di tutelare e promuovere i valori fondamentali delle persone, non solo al proprio interno, ma anche nei confronti di tutti gli stakeholder. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nuova area business per i media digitali

