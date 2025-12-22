Nuova area business per i media digitali
IL GRUPPO Mondadori dà vita a Mondadori Digital spa, società interamente detenuta dalla capogruppo, in cui, dall’1 gennaio 2026, confluiranno, tutte le attività digitali attualmente in Mondadori Media. L’obiettivo è "favorire una fase di ulteriore importante crescita degli asset digitali del gruppo". Il nuovo assetto è coerente con l’organizzazione societaria del gruppo Mondadori, che vede una distinta perimetrazione gestionale per ogni area di business: Libri Trade, Libri Education, Retail e, da gennaio, Media e Digital. Nel frattempo, l’azienda conferma il proprio impegno per una gestione responsabile del business con la recente adozione della policy ‘Diritti umani’: in coerenza con i punti chiave del piano di sostenibilità 2025-2027, il documento rende ancora più esplicito il proposito di tutelare e promuovere i valori fondamentali delle persone, non solo al proprio interno, ma anche nei confronti di tutti gli stakeholder. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: PMI e futuro dei pagamenti: come i sistemi digitali stanno cambiando il business
Leggi anche: Quando l’innovazione dei pagamenti digitali semplifica il business, la crescita accelera
Nuova area business per i media digitali; Mondadori riunisce le attività digitali nella nuova società Mondadori Digital. Andrea Santagata è l’a.d.; Sarà Sanremo, Angelica Bove e Nicolò Filippucci tra le Nuove Proposte. Le 30 canzoni dei Big - L'ironia di Fiorello sulle canzoni di Sanremo: Carlo Conti deve aver detto: Fate titoli brevi (Video); Melina e Aliona, donne manager che hanno scommesso su Napoli.
Nuova area business per i media digitali - IL GRUPPO Mondadori dà vita a Mondadori Digital spa, società interamente detenuta dalla capogruppo, in cui, dall’1 gennaio 2026, ... msn.com
How Quintus Studios Builds Factual Hits in the New Production Economy | Digital Content Forum 2025
Nel "Castello di Baia" nella nuova area del Padiglione Cavaliere ci sono ben due mostre fotografiche "Campi Flegrei - La terra ardente" è opera di Luigi Spina che non ha semplicemente osservato questa terra e questi siti ma li ha reinterpretati attraverso il - facebook.com facebook
Viaggi con animali Prova la nuova Area Pet Friendly! ️ 460 m² davanti ai check-in zone verdi una fontanella ️ una tettoia ombreggiante ️ cestini con sacchetti e accessibilità garantita Un piccolo grande gesto per rendere il viaggio più comod x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.