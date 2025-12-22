Nuova aggressione in carcere | un detenuto finisce in ospedale

Tempo di lettura: 2 minuti Ennesimo episodio di violenza all’interno della Casa Circondariale di Avellino. Nel tardo pomeriggio di domenica 21 dicembre, un detenuto di nazionalità tunisina è stato aggredito da uno o più reclusi all’interno della sezione protetti. A seguito dell’aggressione, per il detenuto si è reso necessario il trasferimento d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino, dove è stato sottoposto alle cure del caso. Le sue condizioni non sono state rese note, ma l’episodio riaccende i riflettori su una situazione che, secondo i sindacati, resta estremamente critica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

