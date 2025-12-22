Nts Informatica Raimondi e Giustino fanno gli americani | Rimini espugna Seregno
Nts Informatica Basket Rimini affronta la trasferta lombarda accompagnata dal suo grande pubblico e fa la voce grossa sul campo più difficile del girone. Questa quinta giornata di campionato, ben distante dall’obiettivo finale, segna uno spartiacque importante e vale più dei 2 punti in classifica. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
NTS Informatica Basket Rimini – Icaro Basket Brescia: 87-37; Per la NTS Informatica Rimini scontro al vertice in casa della Vigor Seregno.
Basket B in carrozzina, NTS Informatica espugna Seregno (56-77) - Autorevole prestazione della squadra di Raimondi. altarimini.it
NTS Informatica Basket: domenica trasferta ostica a Seregno - Domenica 21 dicembre, alle 15, al Palasomaschini di Seregno - chiamamicitta.it
Rimini dominante: la NTS Informatica travolge Brescia 87-37 - Icaro Basket Brescia: Conti 4, Morla 7, Baroni 2, Bombardieri 16, Cancelli, Virgadaula 8, Zola. chiamamicitta.it
NTS Informatica Basket Rimini – Basket Gioco Parma 78-68 I parziali 15-16; 26-35 (11-19); 46-50 (20-15); 78-68 (32-18) I tabellini: NTS Informatica Basket Rimini: Giustino 23, Raimondi 29, Acquarelli, Marchionni 13,Raik, Di Pietro, Loperfido, Storoni, D’Aietti, - facebook.com facebook
