Nozze da tanti tantissimi zeri Il matrimonio vip dell’anno a Roma | due feste lusso estremo e location indimenticabile

Il vip e la sua neo moglie hanno scelto Roma per suggellare il loro matrimonio, trasformando la Capitale nel palcoscenico di un evento che ha fatto discutere ben oltre l’ambito mondano. Nei giorni scorsi è emerso che la coppia avrebbe desiderato sposarsi all’interno della Cappella Sistina, uno dei luoghi più iconici e suggestivi del Vaticano. Un’ipotesi subito tramontata, perché la Santa Sede non consente la celebrazione di matrimoni in quello spazio, costringendo così l’ex campione e la sua compagna a ripiegare su una soluzione alternativa, comunque carica di fascino e simbolismo. La cerimonia si è svolta nella Chiesa di Santo Stefano degli Abissini, alle spalle della Basilica di San Pietro, una location più discreta ma impreziosita da splendidi mosaici bizantini. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

