Orbitavano intorno all’ ospedale Maggiore, in via Emilia Ponente, con fare sospetto tra le palazzine della zona. Un atteggiamento molto ambiguo, tanto da insospettire un residente. Che, prontamente, ha chiamato le forze dell’ordine, richiedendo l’intervento dei carabinieri, spiegando alla centrale operativa che intorno a casa sua si aggiravano due donne sospette: per l’uomo, erano due presunte autrici di furto in abitazione; le due, tra l’altro, si stavano allontanando velocemente dall’area abitata. Sul posto, venerdì sera, sono intervenuti i militari del Nucleo Radiomobile. Al loro arrivo, è stato possibile identificare solo una donna, perché l’altra, già nel corso della telefonata del richiedente, era scappata facendo perdere le sue tracce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Notate da un residente. Ladre perlustrano le case. Una fugge, l’altra nei guai

Leggi anche: Ancora nei guai Enrico Varriale, lesioni a un’altra ex fidanzata: ora rischia una seconda condanna

Leggi anche: Provoca un incidente, aggredisce il testimone e poi fugge: tassista nei guai

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Notate da un residente. Ladre perlustrano le case. Una fugge, l’altra nei guai.

In questa foto notate come si tiene un coniglio. Su un mare di merda. E qui non parliamo di lettiera di 2 giorni, è proprio incuria più totale. L'ho recuperata poco fa... la rendo adottabile e ve la presento! #Moka - facebook.com facebook