Chi fa acquisti dai siti di e-commerce dovrà pagare una tassa, pari a 2 euro, se la spedizione arriva da un Paese extra UE. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Normativa UE, confermata tassa di 2 euro sui pacchi

Leggi anche: La tassa di 2 euro sui pacchi è stata confermata: come funziona e chi dovrà pagarla dal 1° gennaio 2026

Leggi anche: Dazi, tassa Ue temporanea di 3 euro sui piccoli pacchi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La tassa di 2 euro sui pacchi è stata confermata: come funziona e chi dovrà pagarla dal 1° gennaio 2026; Veicoli aziendali puliti, Confetra: ok normativa Ue su basse emissioni; Novità piccole e grandi, dalla tassa sui pacchi alle banche; Arriva tassa su pacchi, Codacons: se applicata solo a pacchi extra-Ue misura viola norme europee.

La tassa di 2 euro sui pacchi è stata confermata: come funziona e chi dovrà pagarla dal 1° gennaio 2026 - sarà "pari a 2 euro per ciascuna spedizione" ed "è riscosso dagli Uffici delle dogane all’atto dell’importazione ... today.it