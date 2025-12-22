Norman Podhoretz sulla guerra spirituale per l’anima dell’America
Norman Podhoretz riflette sulla sua esperienza e sul senso di appartenenza agli Stati Uniti, sottolineando come il suo legame con il paese sia stato rafforzato durante il servizio militare. Nato a Brooklyn e avendo vissuto in Inghilterra, ha sviluppato una profonda consapevolezza delle sfide e delle tensioni che accompagnano la definizione dell’identità americana. La sua analisi si concentra sulla lotta per preservare i valori fondamentali e l’anima della nazione.
"Mi sono innamorato degli americani quando ero nell’esercito. Sono nato a Brooklyn e ho vissuto in Inghilterra. Nell’esercito ho scoperto gli americani. Soprattutto i deplorevoli. Erano fantastici”. Così parlava Norman Podhoretz, compianto intellettuale e saggista ebreo americano, in un’intervista del 2021 al Wall Street Journal. “Sono sani di mente. Sanno che c’è qualcosa che non va, diciamo, quando un ragazzo dice di essere una ragazza. Lo guardano e dicono: ‘Ma cosa sei, fottutamente pazzo?’ (.) Ho rotto con la sinistra principalmente a causa del suo antiamericanismo. E’ una guerra, secondo me, spiritualmente è una guerra”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
