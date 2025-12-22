Norma è morta Incidente devastante chi era la 27enne Scoperta straziante

Si chiamava Norma Jeanne Beale Meneke e aveva solo 27 anni la giovane donna che ha perso la vita all’alba di lunedì 22 dicembre 2025 in un drammatico incidente stradale avvenuto a Roma, lungo via dei Romagnoli, all’altezza di via Andrea da Garessio, tra Acilia e Dragoncello. Era alla guida di una Fiat 500 quando, per cause ancora in fase di accertamento, l’auto si è scontrata frontalmente con un autobus Atac. L’impatto è stato devastante e non le ha lasciato scampo. La violenza dello schianto è stata tale che Norma è morta sul colpo. Accanto a lei viaggiava un’amica di 26 anni, rimasta gravemente ferita e trasportata in codice rosso all’ospedale Grassi di Ostia, dove si trova tuttora ricoverata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

