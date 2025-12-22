Non riesce a pagare l’affitto alla Curia | sfratto esecutivo per un 80enne

22 dic 2025

I 600 euro di pensione percepiti non bastano per sostenere tutte le spese e l'anziano ha ricevuto lo sfratto esecutivo.

non riesce a pagare l8217affitto alla curia sfratto esecutivo per un 80enne

© Imolaoggi.it - Non riesce a pagare l’affitto alla Curia: sfratto esecutivo per un 80enne

