Non riconsegna l’auto a noleggio | 46enne rintracciato e denunciato a Belpasso

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Pensava di poter continuare a utilizzare un’auto a noleggio con il contratto già scaduto, ma la sua giornata di shopping si è conclusa con l’intervento dei Carabinieri. È quanto accaduto a Belpasso, dove un 46enne residente a Catania è stato rapidamente individuato e denunciato. Contratto scaduto e auto mai restituita. L’uomo non aveva riconsegnato il veicolo nonostante il contratto di noleggio fosse scaduto da diversi giorni. Anziché regolarizzare la situazione, aveva deciso di circolare liberamente con l’auto, recandosi persino a fare acquisti in un centro commerciale di Belpasso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

