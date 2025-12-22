Non il solito regalo di Natale ma un racconto necessario dalla voce dei mezzi vivi di Gaza
“Dicono di voler eliminare Hamas e poi li vedi bombardare ambulanze, tende, centri per gli sfollati, scuole e ospedali ”. (Saja’ Yaser Saleh, 23 anni, sopravvissuta a un bombardamento israeliano a Deir al-Balah, Striscia di Gaza) Mi rendo conto che non sia il consiglio più adatto per un convenzionale regalo di Natale. Ma leggere La vostra presenza è un pericolo per le vostre vite (Sellerio), le voci da Gaza raccolte in un centro di cura e riabilitazione in Qatar da Samar Yazbek, è necessario in un momento nel quale, dopo averlo negato per due anni, molti dicono che ora è inutile e superato parlare del genocidio israeliano nella Striscia di Gaza, che è invece tuttora in corso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: 10 droni che puoi comprare con 300 euro (ma anche meno) per divertirti o per un regalo diverso dal solito
Leggi anche: “Ho avuto paura. Di solito i coccodrilli sono curiosi, ma per tutta la notte in cinque hanno colpito la mia barca”: il racconto del navigatore Dave Hancock
Non il solito regalo di Natale ma un racconto necessario dalla voce dei “mezzi vivi” di Gaza; Regali di Natale 2025: 10 idee originali e diverse dal solito tra Torino e Piemonte, dalle ostriche alla suite; Regali last minute (ma fatti bene): le idee che salvano il Natale; I 101 regali più originali da fare a Natale 2025: la guida con le idee per stupire.
16 libri da regalare a Natale 2025 - A Natale il tempo sembra finalmente rallentare e quando la casa torna a essere il centro delle nostre giornate, i libri, quelli belli, da sfogliare con calma, da leggere lentamente diventano ... iodonna.it
Natale, 10 libri originali da regalare capaci di stupire - Cercate un regalo "libroso" diverso dai soliti bestseller o romanzi? libreriamo.it
Da “Il racconto di Natale di Zampalesta” a “Memori”: doppio appuntamento teatrale a Filadelfia - FILADELFIA L’Auditorium di Filadelfia si prepara a vivere gli ultimi appuntamenti teatrali prima della pausa natalizia, con due spettacoli in programma il 21 e il 23 dicembre, nell’ambito di “Lo sguar ... corrieredellacalabria.it
Noël et après - Téléfilm Complet - Valérie KAPRISKY, Katharina BÖHM & François BERNHEIM - BSF
Non sai cosa regalare Non sai più dove sbattere la testa in cerca del regalo perfetto Stanco del solito regalo inutile Regala una Carta Regalo Eurospesa! Le trovi in cassa - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.