non il solito regalo di natale ma un racconto necessario dalla voce dei mezzi vivi di gaza

“Dicono di voler eliminare Hamas e poi li vedi bombardare ambulanze, tende, centri per gli sfollati, scuole e ospedali ”. (Saja’ Yaser Saleh, 23 anni, sopravvissuta a un bombardamento israeliano a Deir al-Balah, Striscia di Gaza) Mi rendo conto che non sia il consiglio più adatto per un convenzionale regalo di Natale. Ma leggere La vostra presenza è un pericolo per le vostre vite (Sellerio), le voci da Gaza raccolte in un centro di cura e riabilitazione in Qatar da Samar Yazbek, è necessario in un momento nel quale, dopo averlo negato per due anni, molti dicono che ora è inutile e superato parlare del genocidio israeliano nella Striscia di Gaza, che è invece tuttora in corso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

