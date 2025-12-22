Non ho altra scelta Garlasco l’avvocato di Andrea Sempio si difende a Mattino Cinque
Il caso Garlasco torna al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria. A distanza di anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la discussione si riaccende in tv e sui social, tra nuove letture delle analisi genetiche, interpretazioni divergenti e tensioni tra difesa e commentatori. Il tutto è approdato negli studi di Mattino Cinque, dove si è cercato di fare chiarezza sulla discussa perizia Albani e sul ruolo di Andrea Sempio nell’inchiesta. Al centro del dibattito, la rappresentazione del lavoro dei periti, le modalità con cui vengono raccontate le analisi del DNA e il confine, sempre più sottile, tra approfondimento giudiziario e spettacolarizzazione del processo mediatico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Garlasco, Sempio sulla perizia sul Dna: "Non ho paura delle indagini, cercheranno di costruire il mostro" - Andrea Sempio ha commentato ai microfoni di Quarto Grado la perizia della dottoressa Albani sul Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi
Garlasco, le rivelazioni fiume in tv di Andrea Sempio sul Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi - In merito al fatto che il suo Dna sia finito sulle unghie di Chiara Poggi, ha ricordato che ci sono sicuramente stanze della villetta in cui fu uccisa la ragazza in cui lui, amico del fratello della
Garlasco, Sempio: "Vogliono creare un mostro", lo sfogo in Tv su Dna e foto - Le parole di Andrea Sempio a Quarto Grado nella puntata di venerdì 12 dicembre: dalla perizia sul Dna alle polemiche, ecco cosa ha detto.
