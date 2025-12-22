Il caso Garlasco torna al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria. A distanza di anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la discussione si riaccende in tv e sui social, tra nuove letture delle analisi genetiche, interpretazioni divergenti e tensioni tra difesa e commentatori. Il tutto è approdato negli studi di Mattino Cinque, dove si è cercato di fare chiarezza sulla discussa perizia Albani e sul ruolo di Andrea Sempio nell’inchiesta. Al centro del dibattito, la rappresentazione del lavoro dei periti, le modalità con cui vengono raccontate le analisi del DNA e il confine, sempre più sottile, tra approfondimento giudiziario e spettacolarizzazione del processo mediatico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non ho altra scelta”. Garlasco, l’avvocato di Andrea Sempio si difende a Mattino Cinque

Garlasco, Sempio sulla perizia sul Dna: “Non ho paura delle indagini, cercheranno di costruire il mostro” - Andrea Sempio ha commentato ai microfoni di Quarto Grado la perizia della dottoressa Albani sul Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi ... fanpage.it