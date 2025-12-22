Non fumatrice scopre un cancro ai polmoni al quarto stadio | il sintomo alla spalla sottovalutato dai medici

Un dolore persistente alla spalla, attribuito a una postura da neomamma, ha ritardato la diagnosi di un carcinoma polmonare al quarto stadio in una donna non fumatrice. Il caso di Gini Harrison e la scoperta della rara mutazione nell’esone 20 dell’EGFR. 🔗 Leggi su Fanpage.it

