Non era un drone russo quello segnalato sopra la sede dell’Ispra a Varese | allarme scattato a causa di un segnale Gsm

Si pensava a un drone russo, ma era il Gsm di una famiglia. La Procura di Milano ha chiesto al Gip di archiviare l’inchiesta aperta a fine marzo dopo che presunti voli di un drone che si pensava essere di fabbricazione russa erano stati registrati sulla sede dell’Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – in provincia di Varese. Il drone non era russo e in realtà non era neppure un drone. A sorvolare la divisione elicotteri di Leonardo a Vergiate – a pochi chilometri dall’istituto – non c’era nulla di anomalo. A far scattare l’allarme sarebbe stata invece una serie di falsi positivi, come riportato dal Corriere, ossia interferenze del sistema di sicurezza stesso sovrapposte all’attività di un amplificatore di segnali Gsm di bassa qualità utilizzato da una famiglia nelle vicinanze per migliorare la connessione internet della sua villetta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Non era un drone russo quello segnalato sopra la sede dell’Ispra a Varese: allarme scattato a causa di un segnale Gsm Leggi anche: I droni spia russi su Ispra? Erano le interferenze di un amplificatore di segnale Gsm di una villetta familiare Leggi anche: Moldavia, caduto un drone russo sulla città di Floresti: evacuati i cittadini, allarme anche in Romania Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Nessun drone russo sopra al Ccr di Ispra, la Procura chiede l’archiviazione per il “sorvolo”; Droni ucraini colpiscono petroliera russa al largo di Creta; «Il 90% delle questioni tra Russia e Ucraina è stato risolto»; Odessa, il maxi attacco russo con droni e missili: colpita anche una nave turca nel porto. Nessun drone russo ha sorvolato il centro di ricerca Ue del lago Maggiore, i pm: “Falsi positivi, archiviare” - La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'indagine per spionaggio sui presunti sorvoli di droni russi sul Jrc di Ispra (Varese) ... fanpage.it

