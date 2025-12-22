Night club passato al setaccio. Armi tra i clienti e norme violate. Locale sospeso e sanzioni pesanti.

CLUSONE (Bergamo) Il blitz nella tarda serata di venerdì. Agenti della Polizia di Stato di Bergamo, con i carabinieri della Compagnia di Clusone, gli uomini del Nas di Brescia (nucleo carabinieri antisofisticazione e sanità) di Brescia e l’Ispettorato del lavoro di Bergamo hanno effettuato un controllo amministrativo in un night club di Clusone. Obiettivo: verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza, igiene, immigrazione e accertare eventuali violazioni della normativa in tema di sostanze stupefacenti. Durante l’ispezione sono state accertate violazioni della normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

