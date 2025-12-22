Nigeria-Tanzania Coppa d’Africa 23-12-2025 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Si aprono le danze nel gruppo C della coppa d’Africa con la Nigeria che scende in campo e affronta la Tanzania. Non è un grande momento per le Super Aquile che non si qualificano ai mondiali dal 2014 e non vincono la competizione dal 2013, avendo addirittura mancato la qualificazione ben 3 volte negli ultimi 13 anni. Esclusioni eccellenti quelle di Musa, Aina e . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Nigeria-Tanzania diretta: segui la partita di Coppa d’Africa oggi - Il potenziale delle Super Aquile è infinito con, in attacco, star del calibro di Osimhen (ex Napoli ora al Galatasaray) e Lookman, asso dell’Atalanta. corrieredellosport.it