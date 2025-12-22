Nigeria-Tanzania Coppa d’Africa 23-12-2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici
Il 23 dicembre 2025 alle ore 18:30 si svolgerà il match tra Nigeria e Tanzania, valido per la fase a gironi della Coppa d’Africa. In questa occasione, le formazioni si preparano ad affrontarsi con l’obiettivo di ottenere punti importanti per il passaggio del turno. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per questa sfida.
Si aprono le danze nel gruppo C della coppa d’Africa con la Nigeria che scende in campo e affronta la Tanzania. Non è un grande momento per le Super Aquile che non si qualificano ai mondiali dal 2014 e non vincono la competizione dal 2013, avendo addirittura mancato la qualificazione ben 3 volte negli ultimi 13 anni. Esclusioni eccellenti quelle di Musa, Aina e . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Nigeria-Tanzania prima giornata-Gruppo C-Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla.
Victor #Osimhen è pronto per la Coppa d’Africa con la sua #Nigeria L’attaccante del #Galatasaray esordirà martedì 23 dicembre contro la Tanzania e ci ha tenuto a salutare tutti i tifosi, non facendosi mancare qualche parola in italiano. @CAF_Online x.com
GUIDA ALLA COPPA D’AFRICA Scopriamo il girone C La Nigeria con tanto talento ma caotica La Tunisia e il suo muro difensivo La Tanzania a caccia della prima vittoria L’Uganda che si affida ai suoi veterani Tutto nel video in link - facebook.com facebook
