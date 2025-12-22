Niente smartphone prima dei 13 anni sono troppo dannosi

Le nuove linee guida dei pediatri suggeriscono di evitare l’uso di smartphone prima dei 13 anni, ritenendo che siano troppo dannosi in questa fascia d’età. L’obiettivo è promuovere un uso consapevole della tecnologia, favorendo la salute mentale e le relazioni sociali dei bambini. Con un approccio equilibrato, si può aiutare i giovani a sviluppare competenze digitali senza che gli effetti negativi interferiscano con la crescita.

Elisabetta Coccia, mamma di cinque figli, dice no allo smartphone prima dei 13 anni: «Meglio aspettare, i danni oggi sono dimostrati» - Ho iniziato un percorso insieme ai genitori intorno a me, sia della scuola che amici di sempre» ... msn.com

Bambini e smartphone: Società italiana pediatria, “non prima dei 13 anni”. Il presidente Agostiniani, “posticipo è investimento in salute” - Si intitola così la sintesi delle nuove raccomandazioni per un uso equilibrato e responsabile del digitale in età evolutiva, elaborate e presentate questa mattina al ... agensir.it

Regole di manutenzione Tesla: segreti per la salute della batteria e autonomia extra

Mamma di cinque figli, dice no allo smartphone prima dei 13 anni: «Meglio aspettare, i danni oggi sono dimostrati» x.com

Allarme dai pediatri. Sbagliato dare lo smartphone prima dei 13 anni. Senza tecnologia c'è più salute e meno ansie - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.