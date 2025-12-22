Niente smartphone prima dei 13 anni sono troppo dannosi

Le nuove linee guida dei pediatri suggeriscono di evitare l’uso di smartphone prima dei 13 anni, ritenendo che siano troppo dannosi in questa fascia d’età. L’obiettivo è promuovere un uso consapevole della tecnologia, favorendo la salute mentale e le relazioni sociali dei bambini. Con un approccio equilibrato, si può aiutare i giovani a sviluppare competenze digitali senza che gli effetti negativi interferiscano con la crescita.

LE NUOVE LINEE GUIDA. I pediatri: «Più salute e meno ansie senza dispositivi». L’obiettivo: Imparare a usare la tecnologia senza interferenze nelle relazioni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

