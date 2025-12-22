Niente sfida a Perth Saffioti | Decisione giusta Il nostro rapporto col Milan è più forte che mai

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rita Saffioti, 'Sport and Recreation Minister' ha rilasciato delle dichiarazioni nel comunicato ufficiale su Milan-Como. Ecco cosa ha detto la politica australiana. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Niente sfida a Perth, Saffioti: "Decisione giusta. Il nostro rapporto col Milan è più forte che mai"

