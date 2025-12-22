Niente sfida a Perth Saffioti | Decisione giusta Il nostro rapporto col Milan è più forte che mai
Rita Saffioti, 'Sport and Recreation Minister' ha rilasciato delle dichiarazioni nel comunicato ufficiale su Milan-Como. Ecco cosa ha detto la politica australiana. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Serie A, niente Milan-Como a Perth: l’annuncio dall’Australia che chiude le porte al calcio italiano
Leggi anche: Simonelli: "Milan-Como a Perth sarebbe un orgoglio per il nostro calcio"
Milan-Como non si giocherà a Perth: la decisione finale della Lega - Como non si giocherà a Perth: la Lega ha preso la sua decisione finale sulla partita di Serie A in programma in Australia ... gianlucadimarzio.com
Milan e Como non giocheranno a Perth, Salvini difende i tifosi e attacca la Lega Serie A: "Siamo alle comiche" - Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha criticato su X la decisione di non far giocare la partita Milan- virgilio.it
Milan-Como non si gioca a Perth: salta definitivamente la gara in Australia - È attesa a breve l’ufficialità dello stop alla trattativa per far disputare la partita in Oceania: pesano le richieste ... msn.com
Simonelli (presidente Lega Serie A): “È possibile che l’anno prossimo si torni allo spirito originale della Supercoppa Italiana con la sfida unica”. Oggi è così. Domani opteranno per un torneo a 8. Da giocare nel mese di marzo. A Perth. x.com
"Milan-Como non si giocherà in Australia. A poco meno di una settimana dall'annuncio dell'accordo trovato per disputare la sfida del prossimo 8 febbraio a Perth arriva il ribaltone, col clamoroso passo indietro della Lega Serie A. Soltanto quattro giorni fa, a ma - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.