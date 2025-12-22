niente natale per non urtare nessuno follia woke in una scuola di cremona

Nel 2025 l'Italia scopre che il Natale non è una festa inclusiva e a dirlo è il personale scolastico di una scuola cremonese, che ha arbitrariamente deciso di dire basta al Natale. Dopo la cancellazione del presepe, la censura di Gesù nelle canzoni e gli stessi canti eseguiti all'esterno delle scuole perché non inclusivi in quanto religiosi, è arrivato chi ha ben pensato di agire alla radice eliminando qualunque riferimento alla festa. Almeno a scuola, perché alle vacanze di Natale non si rinuncia, perché evidentemente quelle sono inclusive. La denuncia arriva dai consiglieri comunali Andrea Carassai (Forza Italia), Jane Alquati (Lega) e Alessandro Portesani (Novità a Cremona) ed è stata ripresa dalle cronache locali, anche perché il caso è diventato oggetto di interrogazione in Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

