Nicolò De Devitiis | Facevo il commesso in negozio entrò Paolo Calabresi e mi buttai con una proposta | così sono diventato una Iena E oggi sogno di condurre un programma musicale

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal negozio di vestiti al salto alle Iene, senza scorciatoie né protezioni. Lo showman romano, star dei social, racconta quindici anni di lavoro incessante. Dialogo intimo sulle sue avventure di 48 ore con le celebrità e su un sogno ancora aperto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

nicol242 de devitiis facevo il commesso in negozio entr242 paolo calabresi e mi buttai con una proposta cos236 sono diventato una iena e oggi sogno di condurre un programma musicale

© Vanityfair.it - Nicolò De Devitiis: «Facevo il commesso, in negozio entrò Paolo Calabresi e mi buttai con una proposta: così sono diventato una Iena. E oggi sogno di condurre un programma musicale»

Leggi anche: Di Somma: "Ad Avellino arrivò il terremoto, mi buttai dalla finestra. Io cattivo? No, ma facevo paura"

Leggi anche: Amici 25, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Dardust e Nicolò De Devitiis tra ospiti in studio

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

nicol242 de devitiis facevoNicolò De Devitiis: «Facevo il commesso, in negozio entrò Paolo Calabresi e mi buttai con una proposta: così sono diventato una Iena. E oggi sogno di condurre un programma ... - Dal negozio di vestiti al salto alle Iene, senza scorciatoie né protezioni. vanityfair.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.