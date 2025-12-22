Nick Reiner prendeva dei farmaci che l’hanno reso pericoloso la sorella Romy ha sempre vissuto terrorizzata dai suoi scatti incontrollabili d’ira Aveva chiesto ai genitori di non tenerlo a vivere in casa con loro | i retroscena

Si sono ritrovati insieme dopo la tragedia in un’atmosfera di dolore e commozione. Famiglia, parenti e amici dei Reiner si è radunata a Los Angeles, a casa di Annie, la sorella di Rob Reiner, a nemmeno dieci giorni dall’assassinio del celebre regista di Harry ti presento Sally e di sua moglie Michele Singer. Il 78enne autore di Misery e la 70enne fotografa sono stati trovati morti nella loro casa di Brentwood il 14 dicembre scorso. L’autopsia ha confermato ufficialmente che i due sono stati uccisi con violenza e sono deceduti per ripetute e molteplici ferite da arma da taglio. Dopo nemmeno 24 ore è stato arrestato il 32enne Rick Reiner, figlio della coppia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

