Nick Kyrgios ci riprova. Attraverso i propri canali social ufficiali, l’ATP250 di Brisbane ha annunciato di aver offerto una wild card all’eccentrico e talentuoso tennista australiano per il torneo che si svolgerà nel Queensland, a partire dal 4 gennaio 2026. “ He’s back! (È tornato!) “, è così che è stato annunciato il rientro in campo di Kyrgios. L’atleta australiano ha partecipato a diversi match di esibizione nel mese di dicembre e affronterà il 28 di questo mese Aryna Sabalenka nella “Battaglia dei sessi”, un confronto che suscita notevole interesse sia per il messaggio che intende trasmettere sia per la reale consistenza del match. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nick Kyrgios ci riprova: l’australiano a Brisbane grazie a una wild card

