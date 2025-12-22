Nextra Napoli Women Basketball chiude l’anno col sorriso | battuta la Rummo Samnium Benevento
La Nextra Napoli Women Basketball chiude il 2025 con una vittoria casalinga sull’Rummo Samnium Benevento per 81-77: decisiva la prestazione di Paola Collovati, top scorer con 28 punti, che guida le azzurre al quarto posto in classifica.. CERCOLA – La Nextra Napoli Women Basketball conclude il suo 2025 con una vittoria preziosa, superando tra le mura amiche la Rummo Samnium Benevento per 81 a 77. Al PalaCaravita di Cercola è andata in scena una sfida vibrante, decisa solo nelle battute finali grazie alla maggiore freddezza delle padrone di casa, brave a gestire i tentativi di rientro delle ospiti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
