NeverTheSame vola a Dubai | Lì traduciamo la creatività

"NON SIAMO una tipica agenzia". Non solo comunicazione o pr, ma neppure solo moda o design. NeverTheSame è una realtà ibrida, un gruppo che amalgama in una sola creatura colorata e moderna le abilità delle fondatrici, Silvia Scaramucci e Maria Chiara Arona, e che racconta un modo nuovo, innovativo, di fare impresa con la creatività. Arona, come nasce NeverTheSame Studio e quale bagaglio c’è dietro? "C’è un momento in cui due percorsi si incontrano,grazie ad un amico in comune, si riconoscono e decidono di camminare insieme. Con Silvia è stato così: visioni diverse, stessa urgenza di creare. Nel 2019 abbiamo unito pr e comunicazione da una parte, moda e prodotto dall’altra, per dare vita a uno spazio di contaminazione che abbiamo chiamato Neverthesame. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

