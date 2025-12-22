Neve in Toscana a Natale? Facciamo chiarezza sulle previsioni del 24 e 25 dicembre

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Torna il freddo e la possibilità di fiocchi di neve fin in pianura Neve in Toscana a Natale? Facciamo chiarezza. Negli ultimi giorni sui social e su diversi siti sono comparsi articoli che parlano di possibili nevicate diffuse in Toscana nel periodo natalizio. Come sempre, quando si parla di neve sulla nostra regione, è bene fare chiarezza basandosi su dati previsionali affidabili e non alimentare false aspettative. Previsioni Toscana per Mercoledì 24 dicembre. Il tempo si presenterà molto nuvoloso con precipitazioni sparse nel corso della giornata. Nel pomeriggio è previsto un calo delle quote neve fino a 800-900 metri lungo l’Appennino Tosco-Emiliano, specie sui versanti più esposti. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

Il meteorologo Luca Lombroso sull’ipotesi di freddo e neve a Natale 2025: “la tendenza ECMWF svela scenari sorprendenti”.

