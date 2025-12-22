Neve e vento forte | allerta prorogata fino a martedì 23 dicembre

Arpal Liguria ha prolungato l’allerta gialla per neve fino alle 9 di martedì 23 dicembre. Il provvedimento riguarda le zone interne del ponente e i versanti padani di ponente, ma le condizioni meteo previste interessano anche l’entroterra della provincia di Genova, dove sono attese precipitazioni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

