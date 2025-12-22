Nessuno scrive più lettere i messaggi sono su WhatsApp e i doni li sceglie l’Intelligenza artificiale scriviamo almeno i biglietti d' auguri

C hi di voi, da ragazza, non è corsa a casa da scuola – almeno una volta nella vita pregando che “quella” lettera, la “sua” lettera, fosse approdata nella casella? Quando vado a trovare mio padre, unico rimasto a presidiare l’appartamento dove ho trascorso le medie e il liceo e quasi tutta l’università, la guardo con affetto: la bocca della verità in ottone, con il baffo dei due cognomi di famiglia incisi sopra, scala B. Per l’Albero di Natale si torna al classico: il colore trend del 2025 X Leggi anche › Le lettere d’amore non sono ridicole e non andrebbero lette dagli altri È lì che un pomeriggio di autunno erano planate le due paginette dove, con sobrietà, lui, un adolescente confuso come me, mi spiegava che aveva capito di non credere agli amori a distanza . 🔗 Leggi su Iodonna.it

