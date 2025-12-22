Nessun drone russo ha sorvolato il centro di ricerca Ue del lago Maggiore i pm | Falsi positivi archiviare

La Procura di Milano ha richiesto l'archiviazione dell'indagine riguardante i presunti sorvoli di droni russi sul centro di ricerca Ue del lago Maggiore. Secondo i pm, non ci sono elementi che confermino l'ipotesi di spionaggio e i presunti avvistamenti si rivelano falsi positivi. La decisione mira a chiudere definitivamente il caso, ritenendo infondate le accuse iniziali.

La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'indagine per spionaggio sui presunti sorvoli di droni russi sul Jrc di Ispra (Varese). Stando a quanto emerso, si sarebbero trattati solo di falsi positivi dovuti a interferenze.

Nessun drone, solo interferenze. Allarme rientrato a Ispra: i presunti sorvoli russi erano falsi segnali - Un’anomalia dei sistemi di sicurezza e un amplificatore GSM domestico hanno simulato la minaccia. laprovinciadivarese.it

Nessun drone russo sopra al Ccr di Ispra, la Procura chiede l’archiviazione per il “sorvolo” - Lo rivela il Corriere della sera: i segnali del sistema di controllo erano “falsi positivi“ di una strumentazione di un privato per migliorare la ricezione del telefono cellulare ... varesenews.it

