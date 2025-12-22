Neres stende il Bologna il Napoli vince la Supercoppa in Arabia | è il primo trofeo dell’era Conte

Il Napoli domina e batte il Bologna, portandosi a casa la terza Supercoppa italiana nella sua storia. Gli azzurri di Antonio Conte hanno condotto dall’inizio alla fine la partita, lasciando poco spazio ai rossoblu di Vincenzo Italiano e riuscendo a filtrare molto bene nella rete difensiva che aveva permesso agli emiliani di bloccare l’Inter in semifinale. Una dimostrazione di forza per i partenopei, che si aggiunge al successo contro il Milan in semifinale e li rilancia – a livello di morale e di prestazioni in campo – verso una lotta scudetto che si preannuncia ancora molto combattuta nel 2026. 🔗 Leggi su Open.online

