Neres show a Riyadh | il Napoli domina il Bologna e conquista la Supercoppa Italiana

Il Napoli vince la terza Supercoppa Italiana della sua storia a Riyadh. I campioni d'Italia superano il Bologna in una dominata dall'inizio alla fine. Primo tempo tutto di marca azzurra e Bologna in grande sofferenza. La squadra di Conte spreca ottime chance prima con Elmas e poi con Spinazzola. Al 39' sale in cattedra David Neres, il grande protagonista della serata. Servito da una rimessa laterale il brasiliano sorprende Ravaglia con un tiro a giro. Sempre Neres sigla il raddoppio al 57', sfruttando un pasticcio difensivo tra Ravaglia e Lucumì. Gli azzurri sprecano la chance per il tris in varie occasioni mentre il Bologna non riesce a trovare contromisure. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Neres show a Riyadh: il Napoli domina il Bologna e conquista la Supercoppa Italiana Leggi anche: Supercoppa Italiana, Napoli-Bologna: le probabili formazioni per la finale di Riyadh Leggi anche: Napoli Bologna, si decide la Supercoppa Italiana a Riyadh! Conte e Italiano per la storia, in una finale piena di significati sportivi e simbolici Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Supercoppa italiana, Napoli-Milan 1-0 dopo 45’: gol di Neres su assist di Hojlund ?? Al-Awwal Park Riyadh Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale ???? https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-napoli-b; Supercoppa italiana, Bologna-Inter 4-3 dopo i rigori: passano i rossoblù - Supercoppa, seconda semifinale: Bologna-Inter 4-3. La sintesi; Neres e Hojlund stendono il Milan, Napoli in finale di Supercoppa; Supercoppa Italiana, Napoli-Milan 2-0: Neres e Hojlund mandano gli azzurri in finale. Neres show a Riyadh: il Napoli domina il Bologna e conquista la Supercoppa Italiana - I campioni d'Italia superano il Bologna in una dominata dall'inizio alla fine. ilgiornale.it

