Neres racconta Lukaku | Mi ha dato fiducia e sicurezza

Sky, Marchegiani: "Togliere Hojlund con Lukaku è uno spreco, più facile mettere fuori Neres" - Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex portiere Luca Marchegiani: “Mi piace l’idea di vedere giocare insieme Lukaku e e Hojlund. tuttonapoli.net

TUTTOSPORT - Napoli-Milan, gli abbracci di Neres e Hojlund con Lukaku, il significato - Tuttosport evidenzia il ruolo di leadership di Romelu Lukaku, centravanti del Napoli, all'interno del gruppo azzurro, di cui sono state simbolo le immagini degli abbracci con Hojlund e Neres: “Analoga ... napolimagazine.com

Napoli Bologna, David Neres si racconta: «Sono emozionato e concentrato, bello giocare per vincere. Sconfitta in campionato Ci colpì duramente. Vincere è l’unica cosa che conta» x.com

