Neres | Napoli cambiato dopo Bologna ora vogliamo vincere

La finale arriva con un carico di memoria recente e con una consapevolezza nuova. Napoli e Bologna .

Hojlund e Neres, la coppia che ha cambiato la stagione del Napoli Repubblica Napoli. L’attaccante alto e forte fisicamente e il fantasista che gli gira intorno. La coppia nata proprio dopo Bologna. Il danese ha già segnato sette gol. https://www.ilnapolista.it/202; Apre Neres, poi Hojlund è devastante: il Napoli va in finale con merito. Milan mai pericoloso; Napoli-Milan 2-0, luci d'Arabia per gli azzurri: Neres e Hojlund regalano la finale a Conte; La mossa di Conte che ha svoltato il Napoli: Hojlund e Neres decisivi, la Supercoppa passa da qui.

