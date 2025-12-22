Neres | Napoli cambiato dopo Bologna ora vogliamo vincere

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La finale arriva con un carico di memoria recente e con una consapevolezza nuova. Napoli e Bologna . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

neres napoli cambiato dopo bologna ora vogliamo vincere

© Forzazzurri.net - Neres: “Napoli cambiato dopo Bologna, ora vogliamo vincere”

Leggi anche: Napoli Bologna, David Neres si racconta: «Sono emozionato e concentrato, bello giocare per vincere. Sconfitta in campionato? Ci colpì duramente. Vincere è l’unica cosa che conta»

Leggi anche: David Neres in conferenza prima di Benfica – Napoli: “Nuovo modulo? Vi svelo cosa è cambiato”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Hojlund e Neres, la coppia che ha cambiato la stagione del Napoli Repubblica Napoli. L’attaccante alto e forte fisicamente e il fantasista che gli gira intorno. La coppia nata proprio dopo Bologna. Il danese ha già segnato sette gol. https://www.ilnapolista.it/202; Apre Neres, poi Hojlund è devastante: il Napoli va in finale con merito. Milan mai pericoloso; Napoli-Milan 2-0, luci d'Arabia per gli azzurri: Neres e Hojlund regalano la finale a Conte; La mossa di Conte che ha svoltato il Napoli: Hojlund e Neres decisivi, la Supercoppa passa da qui.

neres napoli cambiato dopoNeres: “Napoli cambiato dopo Bologna, ora vogliamo vincere” - Neres: “Napoli cambiato dopo Bologna, ora vogliamo vincere” La finale arriva con un carico di memoria recente e con una consapevolezza nuova. forzazzurri.net

neres napoli cambiato dopoNapoli, Neres: “Lavoriamo duramente ogni giorno, meritiamo la Supercoppa” - Neres, esterno del Napoli, ha parlato della partita contro il Bologna che varrà la Supercoppa Italiana e non solo ... gianlucadimarzio.com

Hojlund e Neres, la coppia che ha cambiato la stagione del Napoli - L’attaccante alto e forte fisicamente e il fantasista che gli gira intorno. ilnapolista.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.