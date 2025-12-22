Neres | Contenti per la vittoria ora bisogna rilanciarsi in campionato

Neres a Mediaset: "Vincere ci dà sicurezza, vogliamo rilanciarci nelle altre competizioni" - David Neres, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo il trionfo in Supercoppa contro il Bologna in cui è stato l'MVP: "Sono ... tuttonapoli.net

Napoli, Neres: "Vittoria molto importante, ma adesso non dobbiamo fermarci" - 1 sull'Atalanta sbloccata da una sua doppietta: "La vittoria è veramente importante per noi, ma ... tuttomercatoweb.com

Il Napoli vince la Supercoppa. A Riad, il Bologna battuto in finale 2-0 con una doppietta di Neres LE FOTO #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2025/12/22/supercoppa-napoli-bologna-2-0-diretta-gol-e-foto_f10a1ecd-1a56-4dbb-84ef-1753c47b5 - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.