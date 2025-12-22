Neres | Contenti per la vittoria ora bisogna rilanciarsi in campionato

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole del brasiliano dopo la vittoria della Supercoppa. David Neres, esterno azzurro, ha rilasciato a Mediaset alcune dichiarazioni dopo la vittoria della Supercoppa grazie . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

neres contenti per la vittoria ora bisogna rilanciarsi in campionato

© Forzazzurri.net - Neres: “Contenti per la vittoria, ora bisogna rilanciarsi in campionato”

Leggi anche: Il Mantova cerca la vittoria a Bari er rilanciarsi

Leggi anche: La Civitanovese prende Martin Garcia: "E ora la prima vittoria in campionato"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Napoli-Milan 2-0: Neres e Højlund firmano una vittoria di personalità a Riad.

neres contenti vittoria bisognaNeres: “Contenti per la vittoria, ora bisogna rilanciarsi in campionato” - David Neres, esterno azzurro, ha rilasciato a Mediaset alcune dichiarazioni dopo la vittoria ... forzazzurri.net

neres contenti vittoria bisognaNeres a Mediaset: "Vincere ci dà sicurezza, vogliamo rilanciarci nelle altre competizioni" - David Neres, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo il trionfo in Supercoppa contro il Bologna in cui è stato l'MVP: "Sono ... tuttonapoli.net

Napoli, Neres: "Vittoria molto importante, ma adesso non dobbiamo fermarci" - 1 sull'Atalanta sbloccata da una sua doppietta: "La vittoria è veramente importante per noi, ma ... tuttomercatoweb.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.