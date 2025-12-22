David Neres, a pochissime ore dalla finale di Supercoppa Italiana da giocare contro il Bologna, ha rilasciato una lunga intervista al ‘Corriere dello Sport’. Tra le dichiarazioni più interessanti sicuramente quelle sulla finale appunto di questa sera ma anche su Romelu Lukaku. Neres carica il Napoli per la Supercoppa Italiana. Ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’, Neres ha dichiarato: “Penso di essere un po’ emozionato e anche molto concentrato. Giocare per vincere un trofeo è bello, è molto speciale. Una finale è una partita diversa dalle altre. E conta solo vincere” David Neres perplesso durante una partita di Champions League allo stadio Da Luz nel 2025 E poi ancora: “Quando smetti le persone ricordano soltanto i trofei della tua carriera. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Neres carico per la Supercoppa: “Dobbiamo vincere!”, poi le parole a sorpresa su Lukaku

Leggi anche: Conte: annuncio su Lukaku in conferenza, poi le parole sulle condizioni di Hojlund e Rrahmani

Leggi anche: Napoli-Cagliari, Manna senza giri di parole su Lucca! Poi l’annuncio anche su Lukaku

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

IL DATO - Napoli-Milan, Neres il primo brasiliano a segnare un gol in Supercoppa dopo Careca - Opta Paolo, società che si occupa di raccogliere dati sul calcio, scrive su X: "Prima di David Neres, l'unico altro brasiliano a segnare nella Supercoppa Italiana con il Napoli era stato Careca, che r ... napolimagazine.com