Il Corriere dello Sport oggi pubblica una lunga intervista al numero 7 del Napoli, David Neres Le parole di Neres. Pic­colo viag­gio nel tempo: 9 novem­bre, 43 giorni fa, Bolo­gna-Napoli 2-0. «Quella scon­fitta ci colpì dura­mente. Abbiamo sof­ferto, è stato dav­vero dif­fi­cile dige­rirla. Per for­tuna arrivò la sosta: in quelle due set­ti­mane abbiamo avuto tanto tempo per alle­narci e per riflet­tere sui nostri errori e sulle cose giu­ste». La prima set­ti­mana senza Conte. «Sì, ma poi siamo tor­nati in campo con una men­ta­lità e un modo di gio­care nuovi: è andato tutto bene. Soprat­tutto per­ché poi ne abbiamo vinte cin­que di fila: se non vinci, nulla cam­bia sul serio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

