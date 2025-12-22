Neres | Abbiamo sofferto dopo la sconfitta col Bologna è stato davvero difficile digerirla
Il Corriere dello Sport oggi pubblica una lunga intervista al numero 7 del Napoli, David Neres Le parole di Neres. Piccolo viaggio nel tempo: 9 novembre, 43 giorni fa, Bologna-Napoli 2-0. «Quella sconfitta ci colpì duramente. Abbiamo sofferto, è stato davvero difficile digerirla. Per fortuna arrivò la sosta: in quelle due settimane abbiamo avuto tanto tempo per allenarci e per riflettere sui nostri errori e sulle cose giuste». La prima settimana senza Conte. «Sì, ma poi siamo tornati in campo con una mentalità e un modo di giocare nuovi: è andato tutto bene. Soprattutto perché poi ne abbiamo vinte cinque di fila: se non vinci, nulla cambia sul serio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
