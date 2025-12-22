Neonato morto a Lodi indagini della Procura
Un neonato è morto in un'abitazione di Lodi. Il fatto è avvenuto lo scorso sabato mattina, quando la madre del piccolo, dopo il parto, ha allertato l'ambulanza, che è intervenuta sul posto. I sanitari, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del neonato. Sul corpo del bambino è stata disposta l'autopsia. La Procura indaga per fare piena luce sulla vicenda, su cui sono al lavoro i carabinieri.
