Un neonato è morto in un’abitazione di Lodi. Il fatto è avvenuto lo scorso sabato mattina, quando la madre del piccolo, dopo il parto, ha allertato l’ambulanza, che è intervenuta sul posto. I sanitari, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del neonato. Sul corpo del bambino è stata disposta l’autopsia. La Procura indaga per fare piena luce sulla vicenda, su cui sono al lavoro i carabinieri. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Neonato morto a Lodi, indagini della Procura

Leggi anche: Battito scomparso durante il travaglio, neonato nasce morto: indagine della Procura di Brindisi

Leggi anche: Bambino nato morto in casa a Lodi, scattano le indagini dell’ospedale per sospetta violenza

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Dal territorio - Neonato nasce morto in casa, indagine; Neonato muore subito dopo il parto a Brescia: la Procura apre un’inchiesta contro ignoti; Le porte del treno si chiudono e una bimba di due anni resta da sola in banchina a Lodi.

Neonato morto a Lodi, indagini della Procura - Il fatto è avvenuto lo scorso sabato mattina, quando la madre del piccolo, dopo il parto, ha allertato ... lapresse.it