Nelle grandi città compresa Napoli casa fuori da Isee fino a 200mila euro
Buone notizie per i calcoli Isee grazie all'innalzamento del valore dell'abitazione escluso dal computo.Tetto più alto, a 200mila euro, del valore della casa per l'esclusione dall'Isee per le abitazioni che si trovano nei comuni capoluogo delle aree metropolitane. È quanto prevede una modifica. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Manovra, nelle grandi città le case fino a 200mila euro restano fuori dal calcolo dell’Isee: cosa cambia e quali sono i comuni interessati
Leggi anche: Isee, verso l’aumento della soglia per la prima casa: fino a 120mila euro nelle città metropolitane
Nelle grandi città (compresa Napoli) casa fuori da Isee fino a 200mila euro - Buone notizie per i calcoli Isee grazie all'innalzamento del valore dell'abitazione escluso dal computo.
