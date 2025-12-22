Nel lago è caccia grossa al pesce siluro | in un' ora presi 12 esemplari

Nel lago di Garda, gli appassionati di pesca al siluro hanno catturato 12 esemplari in un'ora, utilizzando tecniche di apnea e fiocina. Questa attività evidenzia l’interesse crescente per il controllo di questa specie invasiva, nota per la sua taglia e predatorio. La cattura di questi pesci rappresenta un passo importante nella gestione sostenibile delle risorse locali e nella tutela dell’ecosistema lacustre.

Caccia grossa nelle acque del lago di Garda: gli specialisti della pesca al siluro si sono trovati nella mattinata di sabato per una battuta in apnea, con fiocina, durante la quale sono stati catturati ben 12 esemplari del predatore tra i più temuti (e i più invasivi) del Benaco, tutti di oltre 1.

