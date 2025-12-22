nel casertano calano i reati ma ancora poche denunce su usura

Tempo di lettura: 2 minuti Calano i reati nel Casertano ma con alcune eccezioni di rilievo, come le truffe agli anziani e le frodi informatiche, nuove frontiere del crimine, che sono in costante aumento. E’ il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Caserta, il colonnello Manuel Scarso, a fare un bilancio dei reati commessi in provincia nel 2025. In totale nel 2025 c’è stato un calo del 9% delle fattispecie penali, da 30.666 nel 2024 a 27.884 degli ultimi dodici mesi, “un dato che dimostra – sottolinea Scarso – come il maggior numero di pattuglie messe sul territorio, oltre 117mila, abbiano oggettivamente portato ad un calo dei reati più ‘sentiti’ dai cittadini, come i furti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

