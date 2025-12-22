Nel 2025 gli italiani premiano borghi e città slow | la mappa Loquis
Nel 2025 la curiosità dei viaggiatori italiani ha preso una direzione diversa: meno grandi capitali e più centri raccolti, spesso fuori dai percorsi più battuti. A raccontarlo sono i dati di ascolto di Loquis, piattaforma di travel podcast geolocalizzati, che ha fotografato le destinazioni più seguite nell’anno. Un’Italia che sceglie strade meno ovvie La classifica . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche: Elezioni Campania 2025: i risultati delle regionali in tempo reale. La mappa città per città
Leggi anche: Risultati città per città delle elezioni in Veneto 2025: la mappa interattiva, cerca il tuo comune
Da Limone sul Garda a Rivello: ecco i 7 nuovi Borghi più belli d’Italia. Da scoprire - Tra i Borghi più belli d’Italia ce ne sono di già affermati, che portano ulteriore notorietà all’Associazione. iodonna.it
I 7 nuovi borghi più belli d’Italia: un viaggio tra storia, magia e panorami da sogno - Sette nuovi borghi italiani tra vicoli storici, paesaggi mozzafiato, tradizioni e cultura locale, appena entrati nella rete dei borghi più belli d’Italia ... siviaggia.it
L’Onu elegge i tre migliori borghi turistici italiani 2025 - Bellano, sul Lago di Como, Asolo, sulle colline trevigiane, e Arquà Petrarca, sui Colli Euganei, entrano a far parte del circuito Best Tourism Villages 2025 promosso dall’agenzia dell’ONU per il ... donnamoderna.com
LA LEGA CONTINUA A CRESCERE A MATERA E IN TUTTA ITALIA I sondaggi confermano una cosa semplice: gli italiani premiano serietà, concretezza e coerenza. premiano chi difende sicurezza, identità e territorio. premiano chi ascolta davvero - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.