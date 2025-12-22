(Adnkronos) – Freddo, luce, sole in montagna. Per i 9 milioni di italiani trascorrono le proprie vacanze sulla neve e, soprattutto, per chi pratica sport invernali, l'attenzione alla salute degli occhi è d'obbligo, anche se pochi sono davvero consapevoli dell'impatto che alcuni fattori e le basse temperature possono avere sulla vista. "Proteggere la salute oculare . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Ecco Diana Krall occhi negli occhi col suo pubblico

Leggi anche: Gelo e freddo negli Usa I VIDEO di Chicago e dello zoo sotto la neve

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Vittoria sul ring: Lorenzo Mattia Berlusconi trionfa a Savona sotto gli occhi di papà Pier Silvio.

Negli sport sulla neve occhi sotto stress, ecco come proteggerli - Per i 9 milioni di italiani trascorrono le proprie vacanze sulla neve e, soprattutto, per chi pratica sport invernali, l'attenzione alla salute degli occhi è d'obbligo, ... adnkronos.com