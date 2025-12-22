Neet a Palermo e Catania oltre il 30%

A Palermo e Catania, oltre il 30% dei giovani sono Neet, ovvero non sono né impegnati in un'attività di studio, formazione o lavoro. Questa condizione evidenzia un rischio di esclusione sociale più elevato tra coloro che hanno interrotto gli studi prima di conseguire una qualifica. La situazione richiede interventi mirati per favorire l'inclusione e il percorso di crescita dei giovani più vulnerabili.

