Nei giorni scorsi, è atterrato all’aeroporto militare di Pratica di Mare, Roma, proveniente dall’aeroporto militare di Bruxelles, scortato da operatori delle forze di polizia italiane impiegati nel Progetto Ican (Interpol Cooperation Against ‘Ndrangheta), un personaggio di spicco della ‘ndrangheta con il ruolo di intermediatore nel traffico internazionale di cocaina dal sudamerica all’Europa. Colpito da mandato di arresto europeo della Dda di Reggio Calabria già dal marzo del 2023, per ottenere la sua consegna in Italia è stata necessaria una complessa attività di cooperazione con le autorità belghe e di coordinamento tra diversi uffici e forze di polizia nazionali, condotta dallo ‘Scip’ (Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia), attraverso la dipendente Divisione ‘S. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - ‘Ndrangheta: estradato in Italia narcotrafficante

