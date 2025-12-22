Ndc costruttivo incontro con Fico Mastella | Avremo assessore rispetto pieno per le prerogative del presidente

Una delegazione di Noi di Centro, guidata dai vertici nazionali e regionali, si è incontrata con il presidente della Regione Napoli, Roberto Fico. L’obiettivo è stato un confronto costruttivo sulle future collaborazioni e sulle prerogative istituzionali. Durante l’incontro è stato ribadito il rispetto reciproco e l’impegno a lavorare insieme per il bene della collettività. La discussione si è conclusa con l’accordo di proseguire in un clima di collaborazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Una delegazione di Noi di Centro composta dal segretario nazionale Clemente Mastella, dal segretario regionale Pasquale Giuditta e dal consigliere regionale Giuseppe Barra è stata stamane a Napoli per un incontro con il presidente della Regione Roberto Fico. "E' stato – si legge nella nota del segretario nazionale Mastella – un colloquio costruttivo, in cui il presidente ha spiegato le ragioni per cui impedirà ai consiglieri eletti l'ingresso in Giunta. Ragioni di cui prendiamo atto. Abbiamo rinnovato al presidente Fico la massima fiducia e lealtà politica e chiesto impegni precisi su due punti programmatici: risorse aggiuntive della Regione per la facoltà di Medicina di Benevento, presidio accademico fondamentale per le aree interne e una task force che coadiuvi i Comuni nell'impegno a rispettare le scadenze del Pnrr, in particolare quelli in difficoltà con la deadline di giugno 2026 per il completamento dei progetti con i quali si può intervenire efficacemente con le risorse del Fondo Coesione.

